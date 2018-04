Empor Richtenberg siegt deutlich in Wustrow

Wustrow. In der Fußball-Landesklasse I hat die SG Empor Richtenberg einen klaren Sieg gefeiert. Sie bezwang den TSV Wustrow auswärts mit 6:1 (3:0). Bei sehr schweren Platzbedingungen mussten die Landesklassefußballer auf dem Fischland Darß bei Aufsteiger Wustrow ran. Die Gäste taten sich in den ersten zehn Minuten schwer auf dem Platz.

Doch in der 14. Minute gelang Empor die Führung. Torschütze war Christoph Knapp. Nach dem Treffer war Empor klar spielbestimmend und hatte viele gute Möglichkeiten. Sebastian Sauer erzielte Mitte der ersten Halbzeit aus rund 25 Metern das 2:0. Nachdem Thomas Boljahn in der 33.Spielminute im Strafraum gefoult wurde, gab es Elfmeter. Oliver Bollhagen verwandelte in seinem ersten Startelfeinsatz 2018 zum 3:0 Halbzeitstand.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit kamen Enrico Kutz und Tom Rösener in die Partie und fügten sich gut in eine geschlossene Mannschaftsleistung ein. Beide waren maßgeblich am 4:0 (64.) beteiligt. Stürmer Thomas Boljahn trug sich beim 5:0 in die Torschützenliste ein. Der Tabellenletzte kam kurz vor Schluss zum Ehrentreffer. Den Schlusspunkt zum 6:1 setzte erneut Thomas Boljahn in der Nachspielzeit.