Engländer berichten: Liverpool-Star Can droht Saison- und WM-Aus

Liverpool-Star Emre Can droht angeblich das Aus für die Weltmeisterschaft in Russland. Wie der englischen Mirror berichtet, ist die Rückenverletzung des Mittelfeldspielers schwerwiegender als zunächst erwartet. Demnach kann der 24-Jährige in dieser Saison nicht mehr für die "Reds" auflaufen. Trainer Jürgen Klopp hatte zunächst gehofft, im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am kommenden Dienstag bei Manchester City wieder auf Can zurückgreifen zu können. Laut des _Mirrors _ist dies jedoch ausgeschlossen.