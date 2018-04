Endet Lok Leipzigs Talfahrt im Spiel gegen den SV Babelsberg 03?

Babelsberg. Endet Loks Talfahrt am Mittwoch? Um 19 Uhr gastieren die Regionalliga -Fußballer des 1. FC Lok Leipzig beim SV Babelsberg 03 im Karl-Liebknecht-Stadion. Die Blau-Gelben befinden sich in einem Formtief nach sieben sieglosen Spielen in Folge – zuletzt gab es eine 0:2 Niederlage in Halberstadt . Der Gastgeber konnte sich hingegen zuletzt mit einem 1:2 Auswärtssieg in Meuselwitz ein Stückchen aus der Gefahrenzone befreien.

Doch das ficht Heiko Scholz nicht an. „Wir wollen jetzt nicht in vier Wochen alles verspielen, was wir uns mit einer guten Saison aufgebaut haben. Wir haben uns die aktuelle Serie selbst eingebrockt. Deshalb müssen wir jetzt alles raushauen, am besten in Babelsberg gewinnen“, sagt der Lok-Coach. Die andauernden englischen Wochen seien schon eine Belastung, „aber das soll keine Ausrede sein“. Ob die Potsdamer in der aktuellen Situation der ideale Gegner für Lok sind? Scholz: „Es gibt in dieser Regionalliga keine idealen Gegner, alle spielen auf Augenhöhe.“