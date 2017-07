Endlich wieder Fußball! Die 2. Bundesliga im Liveticker

Anzeige

Mit dem Sieg des FC St. Pauli zum Auftakt beim VfL Bochum ist die 2. Bundesliga in die neue Spielzeit gestartet. Am Samstag stehen drei weitere Partien an - die ihr im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen könnt. Dabei sind mit dem SV Darmstadt 98, dem 1. FC Union Berlin und dem FC Ingolstadt 04 drei ganz heiße Titel-Anwärter.

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Union Berlin (13 Uhr/hier im Ticker)

Mit dem ersten Spiel seiner neunten Zweitliga-Saison startet der 1. FC Union Berlins in das Unternehmen Aufstieg. Nach Platz vier im Vorjahr wollen die „Eisernen“ erneut die Beletage des deutschen Fußballs ins Visier nehmen. „Es war eine sehr lehrreiche Saison. Die Mannschaft hat gesehen, was für eine Qualität sie besitzt und was sie leisten kann“, erklärte Trainer Jens Keller, schloss aber sofort an: „Wenn wir darüber reden, bringt uns das aber nicht weiter. Wir müssen unsere Leistung bringen.“ Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) tritt Union beim Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison an.

SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr/hier im Ticker)

Die SpVgg Greuther Fürth könnte bei einem optimalen Saisonverlauf in den Aufstiegskampf eingreifen. Vor dem Auftakt am Samstag (15.30 Uhr) bei Absteiger SV Darmstadt 98, bei dem mit Hamit Altintop und Weltmeister Kevin Großkreutz große Namen dabei sind, vermied Trainer Janos Radoki aber eine konkrete Zielsetzung. Sein Team sieht er gerüstet. „Die Neuzugänge haben uns auf ein neues Level gehoben“, meinte Radoki.

Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg (15.30 Uhr/hier im Ticker)

Jahn Regensburg will als Aufsteiger nicht in den Abstiegsstrudel geraten. Das Spiel bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) ist eine Standortbestimmung. Vielleicht seien die Neuzugänge der Arminia „noch nicht so ganz integriert“, mutmaßte Trainer Achim Beierlorzer. Der 49-Jährige hat das schwere Erbe des zu Bayer Leverkusen abgewanderten Heiko Herrlich übernommen.

KOMMENTIEREN