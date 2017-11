Endspurt-Check bei Holstein Kiel: Störche fit wie Schmidt

Anzeige

13. November 2017, Auftakt zur Trainingswoche bei Holstein Kiel, beim Sensations-Aufsteiger von der Förde, beim Tabellenzweiten der Zweiten Fußball-Bundesliga. 22 Feldspieler und drei Torhüter gehen ihrer Arbeit nach. Lediglich Christopher Lenz (Muskelbündelriss), Manuel Janzer (Achillessehnenriss) und Aaron Seydel (U21-Nationalmannschaft) fehlen. Tim Siedschlag (leichte Wadenverhärtung) schuftet individuell. Eine ungewöhnlich

positive Personalsituation für diese Jahreszeit fünf Spiele vor der Weihnachtspause. Der Endspurt-Check: Die Störche sind fit wie Schmidt.

Dominik Schmidt gilt als Paradebeispiel

Wobei diese Beschreibung durchaus doppeldeutig gemeint ist. Denn Dominik Schmidt, Vize-Kapitän der

Nordlichter, Innenverteidiger, Kabinen-DJ und selbsternannter Rasen-Krieger in Personalunion, steht als Symbol für die ausgeprägte Fähigkeit der Nordlichter, zur Not auch den eigenen Körperschmerz zu unterdrücken. Der 30-

Jährige hat trotz diverser Beschwerden 1157 von den möglichen 1170 Zweitliga-Minuten dieser Saison auf dem

Feld gestanden, zählte – abgesehen von insgesamt vier Partien Zwangspause wegen Sperren – in den vergangenen 43 Meisterschaftsbegegnungen zur Startelf.

Erfolg wirkt wie Doping für den Kopf

„Erfolg wirkt wie Doping für den Kopf“, sagt Physiotherapeut Sebastian Süß mit Blick auf die Wechselwirkung zwischen den durch Siege gesteigerten Spaß am Beruf und der dadurch mitunter geringeren Verletzungsanfälligkeit. „Natürlich spielt auch die Psyche für den Zustand der Profis eine Rolle“, ergänzt

Athletik-Trainer Timm Sörensen. Realistischer in Sachen Prävention, da besteht bei Süß und Sörensen Einigkeit, seien indes andere Alltags-Faktoren. Wie die Belastungssteuerung, Trainingsperiodisierung und die „Super-Zusammenarbeit zwischen der medizinischen Abteilung und dem Trainerteam“, so Sörensen: „Unsere Trainings-

einheiten sind komprimiert, dauern selten länger als eine Stunde. Die Behandlungen beim Physio-Team oder die individuelle Arbeit im Kraftraum kommen für die einzelnen Spieler obendrauf.“

Das sind die nächsten Gegner für Holstein Kiel: Samstag, 18. November, 13 Uhr: beim 1. FC Nürnberg Samstag, 25. November, 13 Uhr: gegen FC Ingolstadt Samstag, 2. Dezember, 13 Uhr: gegen Fortuna Düsseldorf 8. bis 11. Dezember (noch nicht terminiert): bei Eintracht Braunschweig 15. bis 18. Dezember: beim SV Sandhausen 23./24. Januar: gegen 1. FC Union Berlin 26. bis 29. Januar: bei SpVgg Greuther Fürth 2. bis 5. Februar: gegen SSV Jahn Regensburg 9. bis 12. Februar: beim 1. FC Kaiserslautern 16. bis 19. Februar: gegen FC Erzgebirge Aue 23. bis 26. Februar: beim FC St. Pauli 2. bis 5. März: gegen MSV Duisburg 9. bis 12. März: beim VfL Bochum 16. bis 19. März: gegen 1. FC Heidenheim 30. März bis 2. April: bei Arminia Bielefeld 6. bis 9. April: gegen SV Darmstadt 98 13. bis 16. April: bei SG Dynamo Dresden 20. bis 23. April: gegen 1. FC Nürnberg 27. bis 30. April: beim FC Ingolstadt 6. Mai, 15.30 Uhr: gegen Fortuna Düsseldorf 13. Mai, 15.30 Uhr: bei Eintracht Braunschweig

Oberstes Ziel aller Bemühungen sei, so Süß, Cheftrainer Markus Anfang zum Spieltag die größtmögliche Auswahl an Profis zur Verfügung stellen zu können. „Deshalb nehmen wir nach gemeinsamer Abstimmung auch schon mal einen Spieler aus dem Mannschaftstraining heraus.“ Auch dann, wenn die mit GPS-Sendern ausgestatteten Funktionsshirts Daten übermitteln, die bei der Auswertung auf eine Überlastung hindeuten. Und selbstverständlich zähle auch die Eigenverantwortung der Profis zum Erfolgsrezept. Wie beispielsweise der ausreichende Schlaf oder die Zusammenstellung des Speiseplanes. Spielgestalter Dominick Drexler, mit zwölf Scorerpunkten (sieben Tore/fünf Assists) auf Platz drei unter den Top-Akteuren des Bundesliga-Unterhauses, verrät, dass er sich nach den Spielen „auch mal eine Pizza oder einen Burger“ gönnt. Je näher der Anpfiff aber rücke, desto gesünder sei seine Ernährung. „Viel Gemüse, Reis, Kartoffeln und Nudeln. Auf ein Stück Fleisch kann ich dabei aber nur selten verzichten“, sagt der 27-Jährige.

Markus Anfang hat (fast) die Qual der Wahl

Die vergleichsweise sehr geringe Zahl an Muskelverletzungen sorgt naturgemäß auch bei Anfang für Zufriedenheit. „Eine schöne Situation. Am besten gleich dreimal auf Holz klopfen“, lacht der 43-Jährige.

Wohl wissend, dass ungeachtet der professionellen Arbeit im Team neben dem Team auch zu diesem Detail der bisherigen Erfolge das erforderliche Quäntchen Glück gehört. Oder in den Worten von Physiotherapeut Sebastian Süß formuliert: „Du kannst die Natur nicht überlisten.“

Markus Anfang Dehnübungen Lockeres Anlaufen zum Trainingsbeginn Die Spielgeräte Patrik Borger und Kenneth Kronholm Patrik Borger und Kenneth Kronholm. Patrik Borger und Kenneth Kronholm.. Marvin Ducksch und Amara Condè Rafael Czichos Der KING wartet auf den Ball Trainingsszene Marvin Ducksch Kingsley Schindler

