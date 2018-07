England-Fans feiern Trainer mit Twitter-Hashtag: #GarethSouthgateWould

Gareth Southgate ist möglicherweise DIE Entdeckung der WM. Englands junger Trainer hat die "Three Lions" mit überraschend gutem Fußball ins Viertelfinale geführt, hinterlässt an der Seitenlinie mit ordentlicher Frisur, sauber rasiertem Bart und seiner unverkennbaren Anzugweste einen geradezu unverschämt positiven Eindruck und gibt sich in Interviews und Pressekonferenzen betont höflich - ein echter Gentleman, der in seiner Heimat große Sympathien genießt.