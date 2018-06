England-Fans veräppeln Deutschland: "Are you watching, Germany?"

Wer den Schaden hat! Nur einen Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft wird bei der WM in Russland über den geschlagenen Weltmeister gespottet. Fans der englischen "Three Lions" sangen vor dem letzten Gruppenspiel ihrer bereits qualifizierten Elf in Richtung der Deutschen: "Are you watching, Germany?" Ob man in Deutschland nun das englische Spiel gegen Belgien schaut? Wohl kaum. Hätten die deutschen Spieler die Partie gesehen, *dann wären ihnen Gesänge wie "Auf Wiedersehen!" nicht verborgen geblieben. *