England gegen Deutschland live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Das Deutschland-Spiel live im TV, Livestream und Ticker sehen: Die DFB-Elf trifft im Länderspiel-Klassiker in Wembley auf England. So könnt Ihr das Spiel verfolgen.

Mit einem Emblem zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege werden die „Three Lions“ und „Die Mannschaft“ in der Partie England gegen Deutschland am Freitag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) in den Fußballtempel von Wembley einlaufen. Ein Trauerflor für den in dieser Woche im Alter von 90 Jahren verstorbenen Weltmeister Hans Schäfer wird es hingegen nicht geben.

Der Londoner Autor Rob Hughes hat sich zum 2007 fertiggestellten neuen Wembley, in dem die deutsche Mannschaft bei drei Auftritten seit 2008 immer gewinnen konnte, in einer Kolumne in Fußball BILD (Donnerstag) seine Gedanken gemacht. „Es ist nicht ,mein‘ Wembley-Stadion, aber hör auf, dich zu beklagen“, schrieb der Londoner, akzeptiere endlich, dass sich die Zeiten ändern, dies ist ein neuer Rasen und taufrische Spieler verfolgen hier ihre Träume.“

Ex-Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack traut den Engländern in Zukunft Großes zu. © Getty

Wie Marcel Halstenberg. Der 26-jährige Leipziger wurde von Bundestrainer Joachim Löw erstmals fürs Nationalteam nominiert und könnte in Wembley sein Debüt geben. Auf englischer Seite berief Nationalcoach Gareth Southgate mit dem Leihspieler Ruben Loftus-Cheek (23) von Premier-League-Schlusslicht Crystal Palace ebenfalls einen Neuling. Loftus-Cheek, eigentlich beim FC Chelsea unter Vertrag, wird aller Voraussicht nach sogar in der Startelf der „Three Lions“ stehen. „Er ist ein ruhiger Bursche, der die Dinge allerdings sehr professionell angeht.“ Ähnlich wie sein Gegenüber Löw muss auch Southgate vor dem Klassiker mit einigen Absagen von Stars leben. Der etatmäßige Kapitän Harry Kane (24) und Dele Alli (21) von Tottenham Hotspur werden nicht dabei sein. Ihr Nord-Londoner Teamkollege Eric Dier (23) wird England in dieses Spiel führen. Eine Chance im Angriff könnte Leicesters Sturm-Veteran Jamie Vardy (30) erhalten.

Nationalspieler Ilkay Gündogan fühlt sich nicht als großer Superstar. Er fordert mehr Bescheidenheit bei jungen Spielern. © Getty

Rob Hughes sieht aufgrund der Absagenflut – Deutschland verzichtet u. a. auf Jerome Boateng und Mario Gomez – klar: „In Wembley wird dieses Mal kein neuer Netzer geboren.“ In einem der legendärsten Duelle dieser beiden Fußball-Erzrivalen ging beim 3:1 im EM-Viertelfinale am 29. April 1972 in Wembley der Stern von Gladbach-Legende Günter Netzer auf. Deutschland landete unter der Regie von Günter Netzer seinen ersten Auswärtserfolg in England. DFB-Team-Manager Oliver Bierhoff (49) mahnte trotz der vielen Umbesetzungen in einer längeren Ansprache vor Medienvertretern: „Man darf nicht den Fehler machen, dass es nach dem Super-Jahr in der Qualifikation so weitergeht. Wir dürfen keinen Zentimeter nachlassen.“

Wie sehe ich das Spiel England gegen Deutschland im TV?

Das ZDF zeigt das Spiel England gegen Deutschland live im Free-TV. Die Übertragung läuft am Donnerstag ab 20.15 Uhr. Reporter im Londoner Wembley-Stadion ist Oliver Schmidt. Als Experte an der Seite von Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein mit dabei: Vize-Weltmeister Sebastian Kehl. ARD und ZDF zeigen auch weiterhin die Freundschaftsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, während die Qualifikationsspiele seit 2014 bei RTL zu sehen sind.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt die Partie England gegen Deutschland ab 20.15 Uhr auf seiner Homepage auch im kostenlosen Livestream.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel England gegen Deutschland an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

