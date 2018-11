UEFA Nations League: England gegen Kroatien live im Stream schauen

Stolpern die „Three Lions“ ein drittes Mal gegen die Kroaten? Die Partie England gegen Kroatien am Sonntag (15 Uhr) in Wembley ist ein echtes „Endspiel“ um den Gesamt-Sieg in Gruppe A4 in der Nations League.

Kroatien hat sich dank seiner Bundesliga-Legionäre um den zweimaligen Torschützen Tin Jedvaj (22) von Bayer Leverkusen und mit dem 3:2-Heimerfolg gegen Spanien in diese hervorragende Ausgangsposition gebracht. Der Start des Vize-Weltmeisters in den neuen UEFA-Wettbewerb war katastrophal: 0:6 in Elche gegen Spanien! Es folgten ein torloses Remis in Rijeka gegen England und der Last-Minute-Erfolg von Zagreb gegen die Spanier. „Kroatien ist wieder im WM-Rausch“, überschlugen sich die kroatischen Boulevardblätter nach dem wichtigen Sieg gegen den Weltmeister von 2010. England verlor nur ein Spiel in der Nations League – und dies war kurioserweise das Heimspiel gegen Spanien (1:2) in Wembley. Der 3:2-Rückspielerfolg in Spanien ließen der Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate (48) aber alle Chancen. Die Bilanz zwischen diesen beiden Rivalen ist nach 9 Spielen fast ausgeglichen: 4-mal gingen die „Three Lions“ als Sieger vom Platz, drei Mal – und das fast immer in immens wichtigen Spielen – setzte sich Kroatien durch. Ivan Rakitic, Ex-Bundesligaprofi bei Schalke und nun beim FC Barcelona, wird der Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic verletzt fehlen. „Wir müssen ohne ihn Lösungen finden und wollen das Spiel in Wembley genießen“, sagte der 52-jährige Coach am Samstag in London. Gareth Southgate sieht dem Spiel mit britischer Coolness entgegen: „Was immer auch am Sonntag passiert, wir haben in diesem Jahr hervorragende Fortschritte gemacht und außergewöhnlich gute Resultate erzielt. Es war ein großartiges Jahr für uns.“