England-Legende Gascoigne: "Ich war süchtig nach Fiebersaft für Kinder"

Gazza packt aus! In der ITV-Show "Loose Women" plauderte das enfant terrible des englischen Fußballs munter aus dem Nähkästchen - auch über die Schattenseiten seines Lebens, die jahrelange Sucht nach Alkohol, Drogen und Tabletten. Der 50-Jährige fand kurz vor Weihnachten zum letzten Mal den Weg in eine Entzugsklinik.

Sein letztes Suchtproblem war ein durchaus ungewöhnliches - Gazza war süchtig nach Kinder-Fiebersaft. „Ich war süchtig nach Calpol. Was peinlich ist, wenn man in die Entzugsklinik geht und die anderen Patienten fragen: ‚Warum bist du hier?‘ – und dann musste ich sagen ‚Calpol‘. Alle fingen an zu lachen.“ Calpol ist ein britischer Fiebersaft für Kinder zwischen zwei Monaten und sechs Jahren und wirkt gegen Fieber, Schmerzen, Kälte und ein Brennen in der Kehle - eigentlich komplett harmlos.