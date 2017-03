England-Märchen geht weiter: Leicester schafft Sensation gegen Sevilla!

Bei Leicester City geht das Europapokal-Märchen weiter. Englands Meister steht mit seinem Interimstrainer Craig Shakespeare erstmals in der Runde der letzten Acht in der Champions League. Leicester siegte mit 2:0 (1:0) gegen den FC Sevilla und machte damit die 1:2-Hinspielniederlage wett.

Leicester, das zuletzt zwei Mal in Folge gewonnen hatte, ging mit großem Engagement zu Werke und ließ das King Power Stadion in der 27. Minute erbeben: Abwehrspieler Wesley Morgan drückte eine Freistoß mit dem Knie über die Linie. Die Führung für den Tabellen-15. der Premier League war verdient. Mitten in einer Drangphase der Spanier in der zweiten Hälfte erhöhte Mittelfeldspieler Marc Albrighton auf 2:0 für Leicester (54.). Sevilla schwächte sich später durch Gelb-Rot für Samir Nasri (74.) selbst.