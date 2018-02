England-Star verschollen: Mahrez fehlt Leicester City nach geplatztem Wechsel 

Wo ist Riyad Mahrez? Der algerische Nationalspieler ist verschollen. Der ehemalige englische Meister Leicester City kann seinen Spieler nicht mehr auffinden. Der Klub weiß nicht, wo sich der Mittelfeld-Star befindet. Nach Informationen der englischen Zeitung Mirror soll sich der 26-Jährige nach einem geplatzten Wechsel am Deadline Day, dem letzten Tag der Winter-Transferfensters, im Streik befinden. Ein Transfer des ehemaligen Fußballer des Jahres Afrikas zu Manchester City war in letzter Sekunde gescheitert.

68 Millionen Euro soll Manchester City für Mahrez (Vertrag bis 2020) geboten haben, zu wenig für die "Foxes", die sich am letzten Tag der Transferperiode nicht zu einem Wechsel drängen lassen wollten. Das Gegenangebot: 100 Millionen Pfund plus einen Manchster-Spieler nahm das Team von Trainer Pep Guardiola selbstverständlich nicht an. "Vielleicht sind wir in der Zukunft in der Lage dazu, einen Spieler für 100 Millionen Pfund zu kaufen. Wenn es passiert, wird es aber für einen sehr, sehr speziellen Spieler sein. Momentan können wir uns das nicht leisten", sagte Guardiola. Nicht das erste Mal, dass ein Transfer von Mahrez geplatzt ist: 2017 saß der Algerier schon im Flughafen als der Wechsel zum AS Rom im Sommer doch noch scheiterte.