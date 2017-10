Englische Pressestimmen zu Liverpools 0:0 gegen Manchester United

The Guardian: "Liverpool schon wieder von David de Gea und Manchester United frustriert. Liverpool sollte die Herangehensweise von Manchester United als Kompliment ansehen. Zum zweiten Mal nacheinander endete dieses Spiel torlos, und man musste nicht besonders argwöhnisch sein, um festzustellen, dass José Mourinhos Priorität darin lag, eine Niederlage zu verhindern. Zur Hölle mit allen, die diese Taktik hinterfragen. Er scheint zu wissen, was er tut, aber es war eine riskante Strategie, und es wäre interessant zu sehen gewesen, wie sein Notfall-Plan ausgesehen hätte, wenn es einer von Liverpools Angriffen durch die Abwehr geschafft hätte."

The Guardian: "Liverpool schon wieder von David de Gea und Manchester United frustriert. Liverpool sollte die Herangehensweise von Manchester United als Kompliment ansehen. Zum zweiten Mal nacheinander endete dieses Spiel torlos, und man musste nicht besonders argwöhnisch sein, um festzustellen, dass José Mourinhos Priorität darin lag, eine Niederlage zu verhindern. Zur Hölle mit allen, die diese Taktik hinterfragen. Er scheint zu wissen, was er tut, aber es war eine riskante Strategie, und es wäre interessant zu sehen gewesen, wie sein Notfall-Plan ausgesehen hätte, wenn es einer von Liverpools Angriffen durch die Abwehr geschafft hätte." © Screenshot