Enorm wichtig für 96: Manuel Schmiedebach ist wieder da

Au Backe! Ein Muskelfaserriss am Gesäßmuskel tut weh. Manuel Schmiedebach machte am 24. Januar diese Erfahrung. Ein falscher Schritt und es war passiert. Nur 13 Tage später ist Schmiedebach zurück. Am Montag trainierte er komplett mit der Mannschaft, wie 96 erklärte. Aye, aye, Captain, das ging wirklich schnell.

Der Chef ist gerade rechtzeitig zurück, bevor die Saison bei 96 aus dem Ruder läuft. Beim Auftritt in Fürth waren Auflösungserscheinungen zu erkennen, nicht jeder Spieler zog richtig mit (zur Einzelkritik). Mit Schmiedebach auf dem Platz ist die Gefahr geringer, dass so ein Leistungsabfall noch einmal passiert. Schmiedebach haut nämlich verbal dazwischen, wenn ihm etwas nicht passt.

Wenn er am heutigen Dienstag eine gute Trainingseinheit nachlegt, könnte er sogar gegen Frankfurt im DFB-Pokal spielen. Nicht von Anfang an vielleicht, eventuell sitzt er auch nur auf der Bank. Aber Hauptsache, er ist dabei. Das macht Hoffnung, dass sich eine Nicht-Leistung wie in Fürth am nächsten Montag gegen Bochum nicht wiederholt.