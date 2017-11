Entdecker Thomas Nagel über Fiete Arp - "Einen wie ihn hat sich jeder HSV-Fan ersehnt"

Platz 12: Julian Brandt/Bayer 04 Leverkusen (17 Jahre, 11 Monate, 2 Tage) - Gratulation an den Youngster: Im April 2014 schlug Brandt zum ersten Mal im Oberhaus zu. Dennoch kassierte die Werkself beim HSV eine 1:2-Niederlage.

Platz 12: Julian Brandt/Bayer 04 Leverkusen (17 Jahre, 11 Monate, 2 Tage) - Gratulation an den Youngster: Im April 2014 schlug Brandt zum ersten Mal im Oberhaus zu. Dennoch kassierte die Werkself beim HSV eine 1:2-Niederlage. © imago

Platz 11: Wolfram Wuttke/FC Schalke 04 (17 Jahre, 11 Monate, 3 Tage) - In den Neunzigern feierte Wuttke beim 1. FC Saarbrücken nochmal ein Comeback. Seinen ersten Treffer erzielte er bereits 1979 im königsblauen Dress beim 4:1 in Uerdingen. 2015 verstarb der technisch versierte Ex-Kicker mit gerade einmal 53 Jahren. © imago

Platz 10: Rüdiger Abramczik/FC Schalke 04 (17 Jahre, 10 Monate, 25 Tage) - Der Flankengott der Knappen konnte auch Tore schießen. Abramczik war erst 17 Jahre jung, als er 1974 beim 5:2 in Bochum einnetzte. © imago

Platz 9: Marc-André Kruska/Borussia Dortmund (17 Jahre, 10 Monate, 22 Tage) - Am letzten Spieltag der Saison 2004/05 erzielte Kruska beim 2:1 gegen Hansa Rostock den wichtigen Ausgleichstreffer. Inzwischen ist der 30-Jährige beim SC Paderborn 07 in der 3. Liga aktiv. © dpa

Platz 6: Ibrahim Tanko/Borussia Dortmund (17 Jahre, 8 Monate, 7 Tage) - Das Jahr 1995 war für den Angreifer aus Ghana in doppeltem Sinne ein Erfolg. Zum einen erzielte er gegen Uerdingen sein erstes Bundesliga-Tor, zum anderen wurde er mit dem BVB Deutscher Meister. © imago