Enthüllt: Das kosten die Köln-Stars im Falle des Abstiegs  

André Hahn unterschrieb im Sommer für vier Jahre beim Hamburger SV, um dauerhaft für Qualität und Torgefahr im Hamburger Angriff zu sorgen. Sechs Millionen Euro bezahlten die Hanseaten an Borussia Mönchengladbach, um sich die Dienste des Stürmers zu sichern. Doch seit Saisonbeginn kam Hahn nicht richtig in den Tritt, war erst an zwei Toren in 16 Spielen direkt beteiligt und bekam folgerichtig in den letzten Wochen immer weniger Spielzeit beim HSV. © getty