Entlarvte Leipziger hilflos – Keita-Kollaps nach der Niederlage

Leipzig (dpa). Der Kreislaufkollaps von Naby Keita in den Katakomben der Red-Bull-Arena passte zum missratenen Auftritt von RB Leipzig. Die zweite Heimniederlage binnen vier Wochen, geschlagen mit den eigenen Mitteln. Der forsche Aufsteiger scheint entlarvt, die Gegner stellen sich immer besser auf die Hochgeschwindigkeits-Spielweise ein. Und wenn Keita und auch Emil Forsberg einen Tag wie diesen erwischen, geht auch gegen einen abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg nicht mehr all zu viel beim Tabellenzweiten der Bundesliga. Nur dank des Patzers von Borussia Dortmund beträgt der Vorsprung auf Rang drei weiter sechs Punkte.

Die Sorgen um Keita wurden nach dem Spiel sogar noch größer. Der 22-Jährige aus Guinea erlitt einen Kreislaufkollaps aufgrund einer akuten Belastungsreaktion. Keita wurde in die Leipziger Uni-Klinik gebracht, musste die Nacht dort verbringen. «Glücklicherweise sind alle Werte in Ordnung, so dass Keita nach einer Nacht im Krankenhaus voraussichtlich heute wieder entlassen werden kann», teilte der Aufsteiger am Sonntag mit.

Die einzige gute Nachricht für RB an einem verkorksten Wochenende. «Wir müssen in Bremen auf jeden Fall anders auftreten, sonst reicht es dort auch nicht», betonte Coach Hasenhüttl.

Frank Kastner, Jens Marx