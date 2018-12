Keine Entscheidung der DFL: Verhandlung zur 50+1-Ausnahmeregelung vertagt

"Das Schiedsgericht tendiert dazu, Anfang kommenden Jahres ein Sachverständigen-Gutachten zur Frage der Erheblichkeit der Förderung des Fußballsports bei Hannover 96 in Auftrag zu geben."

In der Pressemitteilung von Hannover 96 heißt es:

Am Dienstag verhandelte das Schiedsgericht der Deutschen Fußball-Liga (DFL) über den Antrag von 96-Boss Martin Kind, eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel zu erhalten. Die Entscheidung in Frankfurt wurde vertagt - sie wird erst 2019 fallen. Martin Kind zog ein positives Fazit der Verhandlungen: "„Das Gericht hat die Verhandlung professionell und lösungsorientiert geführt.“

Im Tweet: DFL verkündet das Verhandlungsresultat

Die Schiedsgerichtsverhandlung in Bezug auf Hannover 96 und die Ausnahme von der 50+1-Regel hat heute stattgefunden. Beide Seiten haben ihre Argumente ausführlich dargelegt. Das Verfahren wird im kommenden Jahr fortgesetzt.

Juli 2018: DFL lehnt Ausnahmeantrag ab

Im Juli hatte die DFL den Ausnahmeantrag von der 50+1-Regel abgelehnt. Der entscheidende Knackpunkt: Die Deutsche Fußball-Liga sieht die Förderung, die die Privatperson Martin Kind in den 20 Jahren an den Spitze von Hannover 96 geleistet hat, nicht als ausreichend "erheblich" an. Heißt im Klartext: Als Richtlinie gilt die jährliche Investition des Hauptsponsors, die der Antragsteller mindestens ebenso aufbringen müsse.

"Die von Herrn Martin Kind unstrittig in den letzten 20 Jahren erbrachten Förderleistungen erreichen nach Ansicht des DFL-Präsidiums nicht den erforderlichen Umfang, der eine Ausnahme von der 50+1-Regel gemäß Satzung rechtfertigen würde", heißt es von der DFL dazu.