"Kann was nicht stimmen": Niclas Füllkrug enttäuscht über Stimmung bei Hannover 96

Fußball ist in Hannover immer auch ein Schauplatz für Politik. Während deutschlandweit die Abstimmung zur Bundestagswahl noch lief, sammelte die aktive 96-Fanszene am Sonntag Stimmen für die eigene Sache. Ein Fragenkatalog für die 96-Spitze wird an den Verein geschickt, Fans im Norden wurden informiert.

Der Streit um die 50+1-Regel, die Pläne von Martin Kind zu deren Abschaffung und die Forderung nach dem Rückkauf der 96-Markenrechte gehen in die nächste Runde. Am Montag kommt die E-Mail bei 96 an: das Wahlpogramm der aktiven Fanszene. Aber Politik im Fußball? Das Schweigen der aktiven Szene in der Kurve, kann die Mannschaft das langfristig verkraften?