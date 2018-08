Enttäuschung am Deadline-Day: Kein Neuzugang mehr bei RB Leipzig

Leipzig. RB Leipzig geht mit einem dünnen Kader von nur 18 Feldspielern in die neue Saison. Am Freitag, dem letzten Tag der Sommertransferperiode für die Bundesliga , schaffte es Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick nicht, sein Team weiter zu verstärken. Dabei muss der Bundesligist nach der Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League bis zum Jahresende fast ununterbrochen im Drei-Tages-Rhythmus spielen.

Trotz der dünnen Personaldecke durfte Massimo Bruno zum Schluss noch RB Leipzig verlassen. Rangnick hatte am Freitagmittag erklärt: „Er hätte einen Verein, zu dem er jetzt wechseln könnte, nach Belgien. Wir haben es vorbereitet – werden es danach entscheiden, ob noch jemand kommt.“ Es kam keiner mehr an den Cottaweg, der 24-jährige Mittelfeldspieler durfte trotzdem gehen – zum belgischen Erstligisten Sporting Charleroi.

Wie riskant findet es der Sportdirektor und Coach in Personalunion, mit so wenigen Spielern in die Saison zu gehen? „Ist es für mich nicht. Das ist der Weg, den wir seit sechs Jahren gemeinsam entwickelt haben und der uns auch abhebt, von anderen Vereinen. Den müssen nicht alle gut finden und verstehen“, meinte Rangnick wenige Stunden vor Transferschluss und ergänzte: „Natürlich wäre es gut, wenn wir auch mit der Europa League-Gruppenphase noch ein oder zwei Neue dazu gewinnen können. Aber es geht nicht darum, dass wir einfach mehr Spieler im Kader haben. Das müssten welche sein, die schnell auf einem ähnlichen Niveau sind, das wir schon haben. Sonst nehme ich zehnmal lieber eigene Jungs aus der U19 und gebe ihnen eine Chance.“