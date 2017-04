Kein Rückschlag für Hannover 96: Kommentar zum Dämpfer für die Roten

Das war ein herbe Enttäuschung. Vor Beginn von den Fans lautstark als „Derbysieger“ gefeiert, später als „Spitzenreiter“, gab es bei den Roten in Aue am Ende nur lange Gesichter. 2:2 bei einem Abstiegskandidaten, dazu das späte Gegentor zum 2:2 in der sozusagen letzten Sekunde – dieses Spiel im Erzgebirge war für Hannover 96 eines zum Vergessen.

Vom gestiegenen Selbstvertrauen war trotz des Derbysieges und der schnellen Führung in Aue wenig zu sehen. Die Roten, vorher in sechs Spielen ohne Gegentor, ließen gegen die Sachsen einige Torchancen zu und waren in der ersten Halbzeit ziemlich ungeordnet. Speziell im Mittelfeld lief gar nichts zusammen.