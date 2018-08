Ärger auf Mallorca, Flug nach Deutschland, neuer Ärger in einem Hotel in Frankfurt, Festnahme, nun die Einweisung in eine Psychiatrie. Die Negativ-Nachrichten zu Jan Ullrich überschlagen sich in den vergangenen Tagen.

„Er wollte nicht freiwillig in eine Entzugsklinik“, sagte die Psychiatrie-Sprecherin, ohne Details zu nennen. Bei seiner Festnahme am Freitagmorgen in einem Luxus-Hotel soll Ullrich mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben.