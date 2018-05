Er soll ins Gefängnis: Ex-Hertha-Star Marcelinho ist verschollen!

Vor einem Jahr war die Welt bei Marcelinho noch in Ordnung - im März 2017 wurde der ehemalige Bundesliga-Star von seinem Ex-Klub Hertha BSC im Olympiastadion mit einem großen Abschiedsspiel bedacht, bei dem er frenetisch gefeiert wurde. Jetzt steht der 43-Jährige am wohl tiefsten Punkt seines Lebens. Per Haftbefehl wird er in seiner Heimat von der Polizei gesucht, er soll ins Gefängnis. Der Haken: Marcelinho ist spurlos verschwunden!