Erdogan-Besuch in Berlin: Hertha-Spiel gegen den FC Bayern droht Verlegung

Das Heimspiel von Hertha BSC gegen den FC Bayern könnte an einem anderen Tag stattfinden. Das Bundesliga-Spiel ist eigentlich für den 28. September geplant. Der Besuch des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan stellt die Berliner Polizei vor große Probleme. Muss die Partie verschoben werden?

Weil nach der Erdogan-Ankunft am 27. September ein großes Polizeiaufkommen notwendig ist, befürchtet die Polizei Sicherheits-Probleme. „In der gestrigen Sitzung des Personalrats wurde beschlossen, den Innensenator Andreas Geisel (SPD) aufzufordern, eine Ausrufung des polizeilichen Notstands zu prüfen“, wird Michael Kranz, Vorsitzender Vertreter des Gesamtpersonalrats der Berliner Polizei, in der Bild zitiert.