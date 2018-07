Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das dachten sich die DFB-Verantwortlichen wohl auch, als sie am 19. Mai, dem Tag des Pokalfinals, eine Fünferrunde zusammenriefen. In der Suite des Berliner Hyatt-Hotels trafen sich Bundestrainer Joachim Löw, DFB-Präsident Reinhard Grindel und Teammanager Oliver Bierhoff mit den beiden Nationalspielern Ilkay Gündogan und Mesut Özil zur Aussprache. Diese hatten sich Tage zuvor mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ablichten lassen und wurden dafür heftig kritisiert.

Grindel trug als einziger staatsmännisch Krawatte, Bierhoffs Ärmel waren symbolisch hochgekrempelt, die beiden Spieler eingekreist von den Bossen. Der bestellte Fotograf kam kurz rein, drückte auf den Auslöser und verschwand wieder. Der DFB veröffentlichte die Fotos, die europaweit abgedruckt wurden. Die Botschaft war klar: Wir haben alles im Griff! Doch in Wahrheit war damals schon das Gegenteil der Fall.

Die Protagonisten der Affäre sind angezählt

Am Tag des Treffens war die Atmosphäre arg unterkühlt, und in den kommenden Wochen änderte sich daran nichts – es wurde noch schlimmer. Die Erdogan-Affäre eskalierte, die Nationalmannschaft schied bei der WM in der Vorrunde kläglich aus. Und die Protagonisten sind bis heute angezählt.