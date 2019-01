Erfolgreichster Verein der Welt: SC DHfK Leipzig zeichnet seine Besten aus

Leipzig.„Das ist wahrscheinlich das älteste Nachwuchsteam aller Zeiten“, witzelte Karsten Günther beim Verlassen der Bühne. Tatsächlich waren zuvor mit dem Manager der DHfK-Handballer, Radsport-Abteilungsleiter Roland Hempel, Laudator Dietmar Czekay und Vereinspräsident Bernd Merbitz gestandene Männer am Sonntag für die Talente des traditionsreichen Sportclubs in der Spur.

Weil die Pflicht rief, fehlten der zweitplatzierte WM-Handballer Franz Semper und der siegreiche Radsportler Felix Groß bei der Sportlerehrung des SC DHfK auf dem Mediencampus „Villa Ida“. Der Mittdreißiger Günther hatte sich selbstredend als „Verteilerfee“ bezeichnet. Denn auch der Trainer des Jahres, Bundesliga-Coach André Haber, musste aufgrund des Turniers in Dessau passen. Günther also überbrachte flugs in Sachsen-Anhalt die frohe Botschaft und stand am Montag in Köln beim 21-jährigen Semper auf der Matte.

Chefcoach André Haber, Geschäftsführer Karsten Günther und eine kleine Sponsoren-Fraktion waren beim Halbfinaleinzug live dabei in Köln! 🇩🇪😊✊ Gepostet von SC DHfK Handball am Montag, 21. Januar 2019

Viele persönliche Wege führen zu den Grün-Weißen, erfolgreichster Verein der Welt, geprüft und zertifiziert – das ist das Markenzeichen des SC DHfK, mittlerweile knapp 7000 Mitglieder stark, die in 18 Abteilungen aktiv sind. Bambini und Senioren, olympische Gold-Athleten und Nachwuchsmeister hat der Großverein in seinen Reihen – breit aufgestellt heißt das mitunter schwierige Unterfangen.

"Ein Hoch auf uns"

Von den ruhmreichen Aushängeschildern waren Angelika Noack, Anett Schuck, Petra Rossner, Jens Lehmann und Thomas Munkelt am Sonntag der Auszeichnungen dabei. Innenministeriums-Ehrengast Andreas Schumann hat in den 80er-Jahren kurz mal das DHfK-Trikot getragen, kurzum schlägt das Herz für den starken Partner. Nicht nur für das Bootshausprojekt am Klingerweg sei das relevant. Mit im Boot auch die Stadt, deren Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes auf ein funktionierendes Teamwork angesprochen wurde. Siegfried Bülow würdigte Trainer André Haber. Zugleich hofft der ehemalige Leipziger Porsche-Chef, dass die Begeisterung rund um die Handball-WM genutzt wird, um noch viele Franz Semper zu entwickeln.

Weil er nicht so schnell radeln konnte wie Papa Andreas, hat sich Roman Petermann für die musikalische Karriere entschieden. Eine Kostprobe gab der Pianist gleich zum Auftakt der Sportlerehrung, als die emotionalen Bilder 2018 über die Leinwand flimmerten. Passend dazu erklang der Bourani-Song: „Ein Hoch auf uns...“ In der DHfK-Version: Ein Hoch auf euch... Ein Hoch auf das, was vor uns liegt – genug Arbeit sowieso.

Für "Kretsche" kommt der Bundestrainer

Diese reizvolle Aufgabe wartet auf den neuen Chef Bernd Merbitz, der vorab seine „tolle Truppe im Vorstand und auf der Geschäftsstelle, überhaupt die Leute im Hintergrund“ lobte. Wie für Moderator Sören Münch (Vizepräsident Finanzen) war die Dankeschön-Veranstaltung eine Premiere für den scheidenden Polizeipräsidenten. Merbitz in Zivil begrüßte den neuen Landespolizeipräsidenten Horst Kretzschmar in Uniform – letzterer kämpfte sich als Ringer von der Spartakiade bis zum DDR-Vizemeister im Schwergewicht durch.

Ein Kretschmer, Peter mit Vornamen, wurde aktuell von der Jury auf den DHfK-Thron gehoben. Wo aber war der Kanu-Weltmeister? Er löste sympathisch per Videobotschaft auf – sein Opa feierte 80. Geburtstag. Großes Verständnis dafür im Auditorium, denn bekanntlich halten sich die freien Stunden eines Spitzensportlers in Grenzen. Im vorolympischen Jahr wird’s garantiert einen Zacken schärfer. Für „Kretsche“ nahm Bundesstützpunkttrainer Gunar Kirchbach (C2-Olympiasieger 1996) die Auszeichnung entgegen.