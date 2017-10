Erfolgsgeheimnis gelüftet: Lange widmet Ironman-Sieg Darmstadt 98-Fan Johnny

Völlig ausgepowert überquert der strahlende Sieger Patrick Lange die Ziellinie in Kailua-Kone. Sein Streckenrekord stellte alles andere in den Schatten.

Völlig ausgepowert überquert der strahlende Sieger Patrick Lange die Ziellinie in Kailua-Kone. Sein Streckenrekord stellte alles andere in den Schatten. © imago

Während die Urlauber ihren Strandtag am Ufer des Ozeans nur kurz zum Anfeuern unterbrechen, müssen die Athleten schwitzen. Es gibt Momente, in denen sicher auch Sebastian Kienle gerne tauschen würde.

Während die Urlauber ihren Strandtag am Ufer des Ozeans nur kurz zum Anfeuern unterbrechen, müssen die Athleten schwitzen. Es gibt Momente, in denen sicher auch Sebastian Kienle gerne tauschen würde. © dpa

Bei dieser Hitze kommt jede Abkühlung recht. In diesem Fall wird der Belgier Bart Arnouts von den Helfern versorgt.

Bei dieser Hitze kommt jede Abkühlung recht. In diesem Fall wird der Belgier Bart Arnouts von den Helfern versorgt. © imago

Strampeln bis nichts mehr geht: Bei strahlend blauem Himmel müssen die Radfahrer bis an ihre Grenzen gehen - und sogar darüber hinaus.

Strampeln bis nichts mehr geht: Bei strahlend blauem Himmel müssen die Radfahrer bis an ihre Grenzen gehen - und sogar darüber hinaus. © imago