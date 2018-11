Erfolgsserie von RB Leipzig reißt bei bissigen Wölfen

Wolfsburg. Missglückter Auftakt in den Jahresendspurt: Nach zehn Bundesliga spielen ohne Niederlage und 499 Minuten ohne Gegentor ist die starke Serie von RB Leipzig am Samstag mit einer 0:1 Pleite beim VfL Wolfsburg zu Ende gegangen.

RB-Trio fehlt – zwei Nachwuchsakteure auf der Bank

Mit viel Tempo und dem Drang zum schnellen Umschalten starten beide Teams in eine ansehnliche Partie. Poulsen nähert sich nach präziser Flanke von Klostermann per Kopf das erste Mal dem VfL-Tor an. Eine große Doppelchance für Wolfsburg in der 14. Minute: Nach einem kurz ausgeführten Freistoß bringt Gerhardt den Ball von der rechten Seite nach innen, Brooks kommt zum Abschluss, RB-Keeper Gulacsi pariert. Auch beim Nachschuss von Ginczek ist der Ungar zur Stelle, kann den Ball gerade noch auf der Linie festhalten.