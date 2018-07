Abidal-Leber illegal gekauft? FC Barcelona dementiert die Vorwürfe

Karsten Hutwelker - "Das schönste Geschenk ist ganz klar, dass ich weiterleben darf. Was ich daraus mache, liegt an mir", sagte Hutwelker im Dezember 2006. Der Wandervogel, zuvor unter anderem bei Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum aktiv, erkrankte während seiner 13. Profistation beim FC Augsburg an Knochenkrebs - diagnostiziert bei einem Zahnarzt. Anfang 2007 galt er als geheilt und hängte noch vier Stationen dran. © imago