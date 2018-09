Erleichterung: Rostocker FC holt den ersten Sieg

Aufatmen beim Rostocker FC: Der Klub vom Damerower Weg hat am Sonnabend seinen ersten Saisonerfolg in der Verbandsliga eingefahren. Die Rostocker besiegten auf eigenem Platz das noch sieglose Schlusslicht Grimmener SV mit 1:0 (0:0). Ein Eigentor von GSV-Kicker Sven Tilse verhalf den Gastgebern zum Triumph.

Für war RFC-Trainer Felix Dojahn es wichtig, dass sein Team das ersehnte Erfolgserlebnis einfuhr. „Endlich haben wir den Bann gebrochen. Es war ein dreckiger Sieg, aber Hauptsache drei Punkte", meinte der 32-Jährige. Seine Elf hatte gegen tapfer kämpfende Grimmener große Schwierigkeiten, in die Partie zu kommen. Die Gäste stellten die Rostocker mit vielen hohen Bällen vor große Herausforderungen. In der ersten halben Stunde erarbeitete sich der GSV ein deutliches Chancenplus, zeigte sich vor dem Kasten allerdings nicht kaltschnäuzig genug. Die RFC-Kicker kamen zum Ende der ersten Hälfte besser in die Partie, hätten fast durch ein Eigentor sogar geführt. Bei einer Flanke des Traditionsvereins hielt GSV-Kicker Felix Piepelow (41.) seinen Schlappen rein und beförderte das Spielgerät an den eigenen Pfosten.