Ermittlung gegen 96: Droht Kind eine Ethik-Klage?

Darum will Kind die Macht

Kind bleibt bei seiner Einschätzung, dass die Lizenz aufgrund der Satzungsänderung nicht in Gefahr sei. Seine Erklärung: "Die Satzung des Muttervereins wird hiervon nicht berührt - ebenso wenig die Mehrheitsverhältnisse sowie die Verteilung der Stimm- beziehungsweise Kapitalanteile. Die Lizenz ist nicht in Gefahr." Die Unterlagen liegen bei der DFL. Am Montagmorgen sagte Kind nach dem Bericht über das Ermittlungsverfahren der DFB-Kommission, er habe bis zu der Veröffentlichung "nicht gewusst, dass es eine Ethik-Kommission gibt". Kinds formuliertes Ziel bei den Übernahmeplänen ist der uneingeschränkte Einfluss der Geldgeber auf die Ausgaben der Profiabteilung. Nachteile gegenüber Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und de facto auch Leipzig will Kind damit ausgleichen. Der Ausnahmeantrag wegen 20 Jahre erheblicher Förderung wurde von der DFL abgelehnt, Kinds Antrag liegt nun beim Ständigen Schiedsgericht.