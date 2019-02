Ermittlungen gegen Jan Ullrich in Hamburg vorläufig eingestellt

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Ex-Radprofi Jan Ullrich (45) wegen des Verdachts der Körperverletzung vorläufig eingestellt. Der Vorfall in Hamburg sei strafrechtlich deutlich geringfügiger zu bewerten als ein ähnlicher Fall, zu dem in Frankfurt/Main ermittelt werde, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach am Montag.