Erneut klare Derby-Pleite für die Icefighters Leipzig

Leipzig. Es ist einfach eine Frage der Qualität: Die Exa Icefighters Leipzig haben das 41. Mitteldeutsche Derby klar und deutlich mit 3:7 (1:2, 2:3, 0:2) verloren. Der größte Teil der 2500 Zuschauer im ausverkauften Kohlrabizirkus ging mit gesenkten Köpfen nach Hause. Vor allem viele Strafzeiten bestimmten das Match gleich von Beginn an. Während bei den Icefighters die fehlende Qualität sich bereits dort erneut offenbarte, zauberten die Saale Bulls eine Überzahl auf das Eis, die das Attribut spielstark verdient hatte. Mit Müh und und Not überstanden die Sachsen die starken Möglichkeiten der Gäste. Das eigene Powerplay verdiente nicht mal den Namen. Kaum einmal vollzählig passierte der erste große Fehler in der Defensive. Maximilian Schaludek bedankte sich artig und netzte zum 0:1 (13.) für die Hallenser ein.

Die 250 Schlachtenbummler der Saale Bulls waren erstmal nur kurz am Jubeln. Nach einem Fehlpass des eigenen Keepers Schrörs und dem Ausrutschen eines Mitspielers waren diesmal die Gerike-Jungs eingeladen zum Ausgleich. Dimitri Komnik bewahrte die Nerven und glich aus (14.). Kurz vor der Drittelpause schlug dann doch das Überzahlspiel der Bulls zu. Tim May brachte die rot-schwarzen Farben wieder in Front. Die dicke Chance zum Ausgleich vergeigte Hubert Berger kurz vor der Pausensirene. An der Moral lag es freilich bei den Icefighters lange nicht. Bei doppelter Überzahl brodelte der Kohlrabizirkus endlich mal so richtig. Angepeitscht von den Rängen nagelte Erek Virch, für das Duell extra mehrmals fitgespritzt, die Scheibe in die Maschen. Diesmal jubelten die Fans der Leipziger lautstark, aber auch nur kurz. Ein traumhaft abgeschlossener Konter der spielstarken Starreihe des MEC kippte die Stimmung. Christopher Francis ließ Eric Hoffmann im Tor der Eiskämpfer keine Chance.

JETZT Durchklicken! Erneute Derby-Niederlage für die Icefighters Leipzig: Mit 3:7 unterlag das Gerike-Team am Sonntag den Saale Bulls aus Halle. ©

Anzeige

Bulls-Präsident Daniel Mischner gestikulierte mit erhobenem Zeigefinger und wusste, wem er diese Führung zu verdanken hatte. Auch diese Freude war nur von kurzer Dauer. In dem emotionalen Abschnitt biss Leipzig nochmals zurück – Leon Lilik arbeitete die Scheibe über die Linie. Als dann Ryan Warttig und Niklas Hildebrand Riesenmöglichkeiten zur erstmaligen Führung nicht verwerten konnten, brachen die Sachsen mit den nächsten beiden Gegentreffern völlig ein. Tim Marek und Tyler Mosienko machten aus dem 3:3 mit zwei blitzsauberen Toren eine beruhigende 5:3-Führung. Diese gaben die Hallenser nicht mehr aus der Hand.