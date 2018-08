Bericht: Erneuter Ausraster! Jan Ullrich offenbar in Psychatrie eingewiesen

Der frühere Tour-Held Jan Ullrich ist am Tiefpunkt angekommen. Nachdem der Ex-Radsportler sich widersetzte, als Freunde ihn in eine Entzugsklinik bringen wollten, ordneten Beamte laut "RTL" und "Bild" die Einweisung in eine Psychatrie an.

Irre Wendung im Fall Jan Ullrich: Nachdem es zunächst hieß, der frühere Spitzen-Radsportler werde nach seinem üblen Ausraster und des Missbrauchs einer Prostituierten auf freien Fuß gesetzt, wurde der offenbar drogen- und alkoholabhängige 44-Jährige nach Informationen von RTL und der Bild nun nach einem erneuten Eklat auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in eine Psychatrie in Frankfurt am Main verbracht.

Zuvor war eine S-Klasse vorgefahren und sollte Ullrich, der wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, in eine Entzugsklinik bringen. Doch der Sieger der Tour de France von 1997, der in den vergangenen Tagen mit Alkohol-, Drogen- und Gewaltexzessen wiederholt für Schlagzeilen gesorgt hatte, widersetzte sich. Wie die Bild angibt, sei er vor dem Einstieg in den schwarzen Mercedes "durchgedreht"; daraufhin entschieden die Beamten, Ullrich in eine Psychatrie zu bringen - mit polizeilicher Begleitung!

Thurau: "Ulle weiß nicht mehr, was er macht"

Im Kölner Express meldete sich zuvor Rad-Legende Dietrich Thurau zu Wort und forderte genau das. „Meines Erachtens hilft nur eins: Ulle muss sofort in eine geschlossene Anstalt, damit er nicht mehr frei draußen rumläuft. Der ist so unter Strom, der weiß gar nicht mehr, was er macht, glaube ich“, sagte Thurau.

Der 63-jährige Tour-Held der 1970er war lange Nachbar Ullrichs und sorgt sich um den Sieger der Tour de France 1997. „Der hat sich völlig fallenlassen und ist total in die verkehrten Kreise reingerutscht. Der hat mit Prostituierten und Zuhältern zu tun, die ihm das Kokain besorgen. Wenn der in eine normale Klinik geht, dann geht das immer so weiter. Von selbst packt der das nicht mehr. Der hat gar keinen Ehrgeiz dazu.“ Deshalb fordert Thurau: "Man darf ihn nicht fallen lassen, sonst ist es ganz aus."

Prostituierte in Luxushotel misshandelt

Ullrich sollte nach seiner Festnahme wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf eine Escort-Dame die Polizei ursprünglich als freier Mann wieder verlassen. Die Voraussetzungen für eine Inhaftierung lägen nicht vor, teilten die Frankfurter Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Oberstaatsanwältin: Ullrich 'momentan nicht vernehmungsfähig'

Wie die Frankfurter Polizei dem SPORTBUZZER bestätigte, wurde der 44-Jährige am Freitagmorgen um 6 Uhr festgenommen. Ullrich hatte in einem Hotel eine Prostituierte misshandelt, nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei der Festnahme sei Ullrich "alkoholisiert" gewesen und "stand unter Drogen", wie eine Polizeisprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland zu dem auch der SPORTBUZZER gehört, erklärte.

Ein Vertrauter von Ullrich mahnte die Polizei in der Bild, den früheren Tour-de-France-Sieger in Untersuchungshaft zu nehmen. Nur so könne man dem früheren Radsportler helfen: "Wenn Jan weiter Amphetamine nimmt, bringt er bald jemanden um und ist zeitnah selbst tot.“

Widerstand bei der Festnahme