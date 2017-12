Erneuter Todesfall: RB-Leipzig-Fan bricht zusammen und stirbt

Leipzig. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein Fan von RB Leipzig unmittelbar nach dem Besuch eines Spiels in der Red Bull Arena verstorben. Wie der Club am Samstagabend via Twitter mitteilte, war ein 64-jähriger Anhänger am Nachmittag während des Bundesligaspiels zwischen RB und dem FSV Mainz 05 mit Herzversagen zusammengebrochen. Der Mann verstarb wenig später im Krankenhaus.