Eröffnungsspiel gegen Hoffenheim: Bayern-Trainer Niko Kovac verzichtet auf Weltmeister Corentin Tolisso 

Der Franzose Corentin Tolisso wird beim Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim am Freitagabend um 20.30 Uhr nicht dabei sein. Die Bild berichtet davon, dass Trainer Niko Kovac nach dem Anschwitzen am Freitag seinen Spielern den finalen Kader bekanntgegeben hat und Tolisso, der mit Frankreich in diesem Sommer Weltmeister wurde und noch Trainingsrückstand hat, nicht darunter ist.

Tolisso stieg erst am 12. August wieder ins Bayern-Training ein. Bis dahin hatte er Urlaub. Kovac hatte bereits angekündigt, dass Tolisso nicht sofort voll dabei sein würde. „Er hat sich die Zeit verdient, eine WM raubt sehr viel Energie“, sagte der Coach.