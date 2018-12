Wer kann ihn bei 96 ersetzen? Ohne gesunden Füllkrug fehlt im letzten Drittel die Qualität

Für die These muss man kein Experte sein: 96 braucht dringend Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug, den besten 96-Stürmer des Kalenderjahres 2018. Da kommt der 25-Jährige auf elf Tore. Am kommenden Donnerstag wird Füllkrug beim Knie-Spezialisten Ulrich Boenisch in Augsburg am Knorpel operiert. 96-Manager Horst Heldt beantwortete die Rückkehrfrage so: „Es hängt von der Operation ab, es kann ein Zeitraum bis nach Ende der Saison werden.“ Wegen eines Knorpelschadens ist 96 gezwungen, noch im Winter einen neuen Stürmer zu holen.

Weydandt immer fleißig

Der Angriff erleidet ohne den gesunden Füllkrug einen Totalschaden – 96 blieb ohne echte Torchance gegen Düsseldorf. André Breitenreiter hatte sich für eine Doppelspitze entschieden. „Im letzten Drittel hat uns die Qualität gefehlt“, sagte der Trainer nach der Niederlage. Vor allem Bobby Wood (1,5 Millionen Euro Leihgebühr) ist eine Enttäuschung. Der 96-Märchenprinz Hen­drik Weydandt ist immerhin fleißig und zeigt ansatzweise Ge­fahr. Er wird aber nicht langsam mit Jokereinsätzen an die Bundesliga gewöhnt, sondern schon regelmäßig in der Startelf eingesetzt. Ein optimales Bundesliga-Gewöhnungsprogramm ist das nicht für den ehemaligen Viertligaspieler.