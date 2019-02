Erschreckend: Hannover 96 im fünften Heimspiel in Folge ohne eigenen Treffer

Dennoch: Erneut erzielten die Roten kein Treffer in der heimischen HDI-Arena und noch viel schlimmer: Wie schon im Spiel gegen Werder Bremen spielte sich 96 wieder keine wirkliche Torchance heraus. Die Pleite gegen die Leipziger war das fünfte Heimspiel in Folge ohne Punkte und ohne eigenes Tor.

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir uns kompakt zeigen müssen. Was wir vergessen haben, ist Fußball nach vorn zu spielen. Im einen oder anderen Moment habe ich Power vermisst. Wir haben kein Durchsetzungsvermögen gehabt. Ich hatte mir mehr erhofft, gerade im Spiel nach vorn. Wir müssen schnellstmöglich an den Defiziten arbeiten." ©

Doppelt bitter: Auswärts geht bei 96 noch weniger zusammen. Hier wartet 96 seit Oktober 2017 auf einen Sieg. Zuletzt gelang den Roten das in Augsburg - ein Doppelpack von Niclas Füllkrug sicherte 96 den letzten Dreier in der Fremde.

André Breitenreiter verkürzte seiner Mannschaft den Weihnachtsurlaub, alles sollte besser werden in der Rückrunde. Aber der Abwärtstrend setzte sich fort: 0:1 gegen Werder, mit dem Ergebnis war 96 noch gut bedient - auch weil Esser eine überragende Vorstellung ablieferte. Nach einer 1:5-Klatsche in Dortmund wurde Breitenreiter entlassen.

96 in der Tabelle ganz unten angekommen - jetzt kommt Nürnberg

Und jetzt kommt der 1. FC Nürnberg. Drei Punkte wäre existenzwichtig. Die Nürnberger erkämpften sich am Samstag gegen Bremen zuhause ein 1:1. Und weil dem "Club" das gelang, worauf 96 schon so lange wartet, ist das Team von Thomas Doll nun auch in der Tabelle ganz unten angekommen. So geht 96 als 18. in das Endspiel gegen die Franken. Die Mannschaft dürfte nicht vor Selbstvertrauen strotzen, Thomas Doll muss in der kommenden Woche Aufbauarbeit leisten.

Im Moment spricht wenig für den Klassenerhalt. Doch vielleicht kann 96 den Bock am kommenden Samstag umstoßen. Getreu dem Motto: Totgesagte leben länger. Dafür brauchen die "Roten" allerdings einen Heimsieg - und mal wieder ein Tor zuhause.