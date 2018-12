Erst Boykott, dann Choreo: 96-Fans sorgen für stimmungsvolle zweite Halbzeit

Die Fans schwiegen und wurden doch erhört: Mit einem Stimmungs-Boykott protestierten die Anhänger in vielen Stadien der Bundesliga am 13. Spieltag gegen die ungeliebten Montagsspiele - und fanden damit auch bei Trainern und Spielern Unterstützung. „Ich stehe zu 100 Prozent hinter den Fans“, sagte BVB-Coach Lucien Favre im WDR2-Radio. „Ein Spiel am Montag würde ich nie machen - nie nie nie.“

Selke: "Es war scheiße"

Auch 96-Gegner und Hertha-Stürmer Davie Selke hob die Bedeutung der Zuschauer in den Stadien hervor: „Es war scheiße. Wenn die Fans keine Stimmung machen ist es keine Bundesliga“, sagte der Stürmer. „Wenn sie ruhig sind, merkt man, wie wichtig Fans für den Fußball sind.“