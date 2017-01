Erst Chaos-Anreise, dann Trainingslager-Paradies: So läuft es für Hannover 96 in Jerez

Um 2 Uhr am Montagmorgen checkte der Tross von Hannover 96 endlich im Hotel Montecastillo ein. „Ich habe noch ein bisschen gebraucht, bis ich schlafen konnte“, sagte Trainer Daniel Stendel. Die Anreise ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera? Ein stressiger Elf-Stunden-Trip, der sich in Barcelona durch die Verladung des 96-Gepäcks zusätzlich verzögerte. Auch die Spieler waren nach dem Marathon-Trip gereizt.

Und auch die Spieler finden sich in der Wohlfühloase wieder: Sie leben eine Woche lang in Vierer-Wohngemeinschaften zusammen. Zwei Schlafräume pro Villa, dazu ein Gemeinschaftsraum, offene Terrassen. Das erinnert stark an die Weltmeister-Wohngemeinschaften in Campo Bahia, wo Joachim Löw mit der Nationalmannschaft 2014 eine Hochstimmung kultivierte. Der 96-Trainer macht’s wie Löw! „Jaha“, sagte Stendel lachend. „Aber wir haben es damals bei der WM alle verfolgt. Das fördert den Teamcharakter und ist etwas ganz anderes als das normale Hotelzimmer.“

Stendel achtet dabei wie Löw damals auf die richtige Balance in den Wohneinheiten. So wohnen Kapitän Manuel Schmiedebach und Edgar Prib als erfahrene Profis mit den Talenten Lars Ritzka und Marlon Sündermann zusammen. „Man begegnet sich anders, und wir wollten Bedingungen schaffen, in denen jeder sich wohlfühlen kann.“