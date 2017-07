Erste Bundesligatermine: RB Leipzig startet am Samstagabend auf Schalke

Leipzig. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Dienstag die ersten sechs Spieltage für die neue Bundesligasaison genau festgelegt. Vizemeister RB Leipzig startet am 19. August um 18.30 Uhr bei Schalke 04 in den Liga-Alltag. Das erste Heimspiel steigt an einem Sonntag gegen den SC Freiburg.