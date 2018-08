Erste DFB-Pokal-Teilnahme in der Historie: 96-Frauen empfangen Hohen Neuendorf

Diesen Gegner kennt Julie Steckhan. In der 1. Runde des DFB-Pokals hat der Neuzugang von Hannover 96 den SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf aus Brandenburg bereits im vergangenen Jahr ausgeschaltet. Damals war die Offensivspielerin noch für den TSV Limmer am Ball. Nun will sie am Sonntag (14 Uhr) im Eilenriedestadion mit ihrem neuen Club Vereinsgeschichte schreiben und noch einmal nächste Pokalrunde erreichen.

​„Das Gefühl war gar nicht zu beschreiben“

Für Limmer hatte die 17-Jährige damals beim 2:1-Erfolg beide Tore erzielt. „Das Gefühl, doppelt zu treffen und eine Runde weiterzukommen, war gar nicht zu beschreiben“, blickt Steckhan zurück. Es sei unvorstellbar gewesen, überhaupt im DFB-Pokal zu spielen.

Nach einer Verletzung in der Sommerpause meldet sich die Angreiferin pünktlich zum Saisonstart fit - und glaubt an ihr Team und den Einzug in die zweite Runde: „Wir haben uns gut vorbereitet und viele Tests gehabt. Wir gehen positiv in dieses Spiel, auch wenn man den Gegner nie unterschätzen darf.“