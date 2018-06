Erste DFB-Pokalrunde terminiert: Hannover 96 spielt an einem Sonntag beim Karlsruher SC

Die Roten werden am Sonntag, den 19. August, um 15.30 Uhr auf den Drittligisten aus Karlsruhe treffen. Der KSC genießt als unterklassiges Team das Heimrecht und empfängt die Niedersachsen im heimischen Wildparkstadion. Und während der Underdog von einer kleinen Pokal-Sensation träumt, zählt für Hannover 96 hingegen nur das Weiterkommen in Runde zwei, um nicht schon zu Beginn der neuen Saison die ersten Störfeuer selbst zu entfachen.

Knapp drei Wochen ist es her, seit Losfee Palina Rojinski die Partien der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ausloste. Hannover 96 muss in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Baden-Württemberg zum Karlsruher SC reisen - soviel war bereits bekannt. Am Donnerstagvormittag hat der DFB nun die festen Termine der einzelnen Partien bekanntgegeben.

Eigentlich Abwehrspieler, hier aber ganz vorne in Aktion: Bernd Heemsoth bringt Gladbach-Keeper Uwe Kamps in Bedrängnis

Breitenreiter warnt vor einem "der schwierigeren Lose"

96-Trainer André Breitenreiter weiß um die Qualitäten der Karlsruher Bescheid: "Das ist sicherlich eines der schwierigeren Lose. Der KSC ist nur knapp am Aufstieg gescheitert und ein gefühlter Zweitligist. Die letzten Erinnerungen bei 96 an Karlsruhe sind nicht die besten. Aber wir sind der Bundesligist und wollen in die 2. Runde einziehen." Was Breitenreiter anspricht: Nach der 0:2-Niederlage gegen die damals von Mirko Slomka trainierten Karlsruher musste zunächst 96-Manager Martin Bader gehen. Zwei Wochen später auch Trainer Daniel Stendel.

Horst Heldt wurde damals der Nachfolger von Bader. Der 96-Manager meint: "Das ist kein einfaches Los. Der KSC ist ein Traditionsverein, ich erinnere mich an viele Spiele gegen Karlsruhe damals mit dem VfB Stuttgart. Für uns geht es ums Weiterkommen, das ist das Ziel, egal ob leicht oder schwer."

Ob es den Roten in Baden-Württemberg auch wirklich gelingt, in die zweite Runde einzuziehen, erfahren wir dann am 19. August.