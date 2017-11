Erste Niederlage nach Heynckes-Comeback: FC Bayern verliert in Gladbach

Der FC Bayern verliert zum zweiten Mal in dieser Saison in der Bundesliga. Der SPORT BUZZER hat die Noten der Münchner.

Joshua Kimmich: Begann früh mit seinen impulsiven Vorstößen aus der Abwehr bis in den gegnerischen Strafraum. Krempelte nach dem Rückstand die Ärmel hoch, stemmte sich gegen die Niederlage. Trat die Standards von rechts, eine Flanke beförderte Vestergaard beinahe ins eigene Tor. NOTE 3

Niklas Süle: Ein kurzer Wackler zu Beginn, rutschte einige Male aus. Fand ins Spiel, wirkte stabil, leistete sich jedoch ein Handspiel, das zum Elfmeter und damit zum Rückstand führte. Unglücklicher Abend für den zuvor so konstant gut verteidigenden Neuzugang. NOTE 4

Mats Hummels: Machte bei Anderlecht nur die Schlussminuten mit, in Gladbach wollte der Abwehrchef beweisen, dass er in den wichtigen Spielen präsent ist. Nach dem Rückstand sehr offensiv, doch seine Kopfbälle hatten zu wenig Wucht und Präzision. Glück, dass sein Halten gegen Raffael nicht geahndet wurde. NOTE 4

Juan Bernat: Nach seiner Pause in Brüssel machte der Spanier sein zweites Saisonspiel. Der Linksverteidiger gleich mit einem dicken Fehlpass. Hatte dann aber starke Tacklings und damit Ballgewinne sowie Offensivpässe im Programm. Musste in der 45. Minute, kurz vor der Pause plötzlich runter. Erneut eine Muskelverletzung? NOTE 3

Javi Martinez: Der baskische Turm vor der Abwehr war erstmals Bayern-Kapitän, zeigte mit resolutem Einsatz. Schonte sich nicht, andere auch nicht. Bekam einmal einen Ellbogen ab, weiter ging's. Wenn er mit nach vorne ging, rief das noch die meiste Gefahr hervor. Ständiger Antreiber, vorbildlicher Einsatz. In der Schlussphase mit zu vielen Ballverlusten. NOTE 4

Sebastian Rudy: Rund um den Mittelkreis ist sein Einsatzgebiet. Kombinierte und verteilte fleißig Bälle – wobei die Streuung doch recht groß war. Ganz passabler Fernschuss (29.), mehr Torgefahr war nicht. Insgesamt viel zu harmlos in seinem Spiel. In der Schlussphase verzichtbar, daher nahm ihn Heynckes nach 67 Minuten runter. NOTE 5

