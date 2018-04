Erste Pressekonferenz bei PSG: Tuchel will Französisch sprechen

Ende Mai heißt es bei Paris St.-Germain "Bonjour Thomas Tuchel!". Der neue PSG-Trainer (SPORTBUZZER berichtete exklusiv) wird nach Informationen der französischen Zeitung Le Parisien in knapp vier Wochen, also nach Saisonende, offiziell beim Klub vorgestellt. Und der Ex-BVB-Trainer soll sich akribisch auf diesen Tag vorbereiten: Tuchel versuche schon jetzt sein Französisch so zu perfektionieren, dass er bei der ersten PK die Muttersprache fließend spricht, schreibt das Blatt.