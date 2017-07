Erste Runde im Leipziger Stadtpokal ausgelost

Unter anderem bescherte die Losfee der zweiten Vertretung aus Schkeuditz ein Derby am Flughafen. Am 2. September empfängt die Eintracht den Nachbarn der SpG FSV Kursdorf 58 I/Radefelder SV 90 II zum Duell um den Einzug in Runde zwei. Weitere spannende Auseinandersetzungen werden auch in den Duellen Leipziger FC gegen den FSV Großpösna und Eintracht Wiederitzsch (Aufsteiger zur 1. Kreisklasse) gegen Stadtklasse-Absteiger BSV Schönau erwartet.

Gespielt wird am Wochenende 2./3. September, alle Ansetzungen samt Anstoßzeiten der ersten Pokalrunde gibt's HIER nachzulesen.