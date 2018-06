Erster Einsatz: Brych pfeift Serbien gegen Schweiz

Nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Mexiko steht am Samstag gegen Schweden das erste WM-Endspiel an - ein Sieg muss her, der Druck ist enorm. Anzusehen ist das Bundestrainer Jogi Löw aber nicht: Der 58-Jährige lehnt am Mittwochmorgen vor dem Training in Sotschi cool an einer Laterne. © dpa