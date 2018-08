Erster Heimsieg in der 2. Liga: HSV schlägt Arminia Bielefeld mit 3:0

Der Hamburger SV hat sein ersten Spiel in der 2. Bundesliga im heimischen Stadion gewonnen. Ein überragender Pierre-Michel Lasogga machte mit zwei Toren den Sieg gegen Arminia Bielefeld klar.

Anzeige

Der Hamburger SV hat im zweiten Anlauf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Die Norddeutschen kamen zum Abschluss des dritten Spieltages am Montag zu einem 3:0 (1:0) gegen Arminia Bielefeld und verbesserten sich mit sechs Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Lewis Holtby (9.) und zweimal Pierre-Michel Lasogga (76. und 88. per Foulelfmeter) erzielten vor 46 934 Zuschauern im Volksparkstadion die Hamburger Tore. Bielefeld ließ allerdings viele gute Chancen ungenutzt und bereitete dem Favoriten viele Probleme.

Die Hamburger machten durch den Erfolg einen Sprung vom zwölften auf den dritten Platz in der Tabelle. Dagegen kassierten die Bielefelder ihre erste Saisonniederlage. Ihr letzter Sieg in Hamburg - damals noch in der Bundesliga - liegt 14 Jahre zurück.

„Wir sind total zufrieden, dass wir unser erstes Heimspiel gewinnen konnten. 3:0 hört sich klar an. Wir wissen aber, dass es sehr eng war und es einige Knackpunkte gab. Wir müssen uns erstmal über Ergebnisse Selbstvertrauen holen. Deswegen tut uns dieser Sieg gut“, sagte HSV-Sportdirektor Ralf Becker. Auf der Gegenseite war Arminia-Profi Florian Hartherz enttäuscht: „Die Niederlage ist ein Tor zu hoch. Wir hatten auch gute Chancen. Das war unglücklich. Der HSV hat seine Chancen genutzt.“

Die Platzherren setzten die Gäste sofort unter Druck und hatten schon kurz nach Beginn Erfolg damit. Nach einer Ecke von Douglas Santos konnte Bielefelds Torhüter Stefan Ortega den Ball nicht festhalten und wurde dabei von zwei Hamburgern bedrängt. Der Ball kam zu Holtby und der köpfte aus Nahdistanz ein. Ortega reklamierte, aber Schiedsrichter Arne Aarnink signalisierte: reguläres Tor. Torschütze Holtby ließ sich das Trikot des Langzeitverletzten Jairo Samperio bringen und lief damit über den Rasen.

HSV in Noten: Die Einzelkritik gegen Arminia Bielefeld Julian Pollersbeck – Note 2: Der gewohnt mitspielende Torhüter war speziell kurz vor der Halbzeit stark gefordert. Nach einem Fehlpass von Rick van Drongelen parierte er stark gegen den alleine vor ihm auftauchenden Andreas Volglsammer. Umstritten bleibt aber, ob er dabei außerhalb des Strafraums mit den Händen am Ball war. Insgesamt bleibt aber ein starker Auftritt in Erinnerung. © 2018 Getty Images Gotoku Sakai – Note 3 (bis 79.): Der Rechtsverteidiger setzte zwar keine großen Akzente im Aufbauspiel, war dafür aber stark in der Defensive und klärte einzige brenzlige Situationen. Die Leidenschaft, mit der er in jeden Zweikampf geht, lässt über seine fußballerischen Defizite hinwegsehen. © imago/Jan Huebner David Bates – Note 3: Im Auftaktspiel gegen Kiel war der junge Schotte noch der große Buhmann. Mittlerweile aber scheint er in der 2. Bundesliga angekommen zu sein. Zwar war sein Stellungsspiel anfangs nicht ideal. Im weiteren Spielverlauf putzt er die Bälle aber verlässlich aus dem eigenen Strafraum. © 2018 Getty Images Rick van Drongelen – Note 4: 42 Minuten absolvierte der junge Innenverteidiger ein großartiges Spiel und war immer zur Stelle, wenn Gefahr drohte. Dann der große Aussetzer: Sein Querpass zum gegnerischen Stürmer Voglsammer hätte fast zum sicheren Gegentor geführt. Immerhin fing er sich nach seinem Patzer wieder. © 2018 Getty Images Douglas Santos – Note 3: Der brasilianische Linksverteidiger zeigte phasenweise, warum viele Top-Vereine um ihn buhlen. Hinten agierte er fehlerfrei, vorne war er ein belebendes Element. Zudem überzeugte er mit starken Standards – so auch bei dem Eckball vor dem 1:0. Lediglich die wiederholenden Fehlpässe trüben den Gesamteindruck. © 2018 Getty Images Orel Mangala – Note 3: Der Leihspieler vom VfB Stuttgart war im defensiven Mittelfeld sehr präsent und war speziell als Absicherung vor der jungen Innenverteidigung unverzichtbar. Wegen einem taktischen Foul holte er sich allerdings früh die gelbe Karte ab. Seine Qualitäten im Torabschluss sind zudem noch ausbaufähig. © 2018 Getty Images Lewis Holtby – Note 3: Der Mittelfeldspieler erzielte per Kopf das 1:0 für den HSV. Überhaupt war Holtby sehr aktiv, gewann Bälle und war einer der treibenden Kräfte im Offensivspiel. In der zweiten Halbzeit konnte er allerdings nicht ganz an die Leistung aus den ersten 45 Minuten anknüpfen. © 2018 Getty Images Aaron Hunt – Note 4: Der Kapitän kehrte nach überstandener Verletzung in die Startelf zurück. Allerdings fehlte ihm die Spritzigkeit seiner Mitspieler. Die Partie lief oft an ihm vorbei. Auch fußballerisch konnte er diesmal nicht die großen Akzente setzen – bis er dann in der 76. Minute das 2:0 vorbereitete. Trotzdem ist bei ihm noch Luft nach oben vorhanden. © 2018 Getty Images Tatsuya Ito – Note 3 (bis 46): Der flinke Japaner ließ immer wieder seine Dribbling-Qualitäten durchblicken und machte im Zusammenspiel mit Linksverteidiger Douglas Santos ordentlich Alarm. Die Zielstrebigkeit zum gegnerischen Tor fehlte allerdings. Dafür aber überzeugte er auch kämpferisch und schmiss sich in die Zweikämpfe. Zur Halbzeit wurde er rausgenommen. © 2018 Getty Images Khaled Narey – Note 2: Der bullige Mittelfeldspieler leitete mit einem starken Alleingang den Eckball ein, der zum 1:0 führte. Immer wieder bewies er, wie schwer er vom Ball zu trennen ist. Speziell in der zweiten Halbzeit kam er zu einigen Chancen und war ein ständiger Unruheherd. Manchmal fehlt ihm allerdings der Blick für den Nebenmann. Trotzdem war das ein guter Auftritt. © 2018 Getty Images Pierre-Michel Lasogga – Note 1: Ein Tor, eine Vorarbeit. Der bullige Mittelstürmer erhielt den Vorzug gegenüber Sturmtalent Fiete Arp und leistete die Vorarbeit für den Führungstreffer – auch wenn er dabei möglicherweise den gegnerischen Torwart leicht behinderte. Er tauchte zwischenzeitlich zwar unter, war dann aber mit seinem starken Schuss zum 2:0 zur Stelle. In der 88. Minute verwandelte er einen Elfmeter, den er selbst herausholte, zum 3:0. © 2018 Getty Images Vasilije Janjicic – Note 3 (ab 46.): Der Mittelfeldspieler kam in der Halbzeit für Tatsuya Ito in die Partie. In einer Phase, in der die Hamburger die Spielkontrolle zu verlieren drohten, fiel er zumindest mit seinen sicheren Pässen positiv auf. © 2018 Getty Images Jonas David - keine Note (ab 79): David kam nach dem 2:0 in die Partie, um den Sieg zu sichern. © 2018 Getty Images Christoph Moritz - keine Note: Er kam in der 83. Minute für Hunt ins Spiel. © 2018 Getty Images

Anzeige

Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel, leisteten sich aber haufenweise technischer Fehler und verloren viele Zweikämpfe. Zweimal stand Bielefeld vor dem Ausgleich: Erst scheiterte Florian Hartherz mit einem Freistoß am großartig parierenden Julian Pollersbeck (40.), dann leistete sich HSV-Innenverteidiger Rick van Drongelen einen katastrophalen Rückpass (42.) in die Beine von Andreas Voglsammer. Doch der Arminia-Angreifer scheiterte mit einem versuchten Heber über den an der Strafraumgrenze postierten HSV-Torhüter. Ob die Abwehraktion noch im 16-Meter-Raum stattfand, hätte wohl nicht mal der Videobeweis aufklären können.