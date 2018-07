Erster Test in Grimma: RB Leipzig mit Dreierkette und drei Neuzugängen

Mehr als 2500 Zuschauer wollen das erste Spiel in der Saisonvorbereitung von RB Leipzig am Freitag beim FC Grimma sehen. Trainer Ralf Rangnick wird eine veränderte Grundordnung und seine drei Transfers testen.

Anzeige

Leipzig. Die knackige Saisonvorbereitung bei RB Leipzig sieht im heißen Juli so aus: Noch eine Woche bis zum ersten Pflichtspiel in der Europa-League-Qualifikation, vorher stehen zwei Tests auf dem Plan. Am Freitag um 18.30 Uhr, im 45 Kilometer entfernten „Stadion der Freundschaft“ des FC Grimma, treten auch die drei Neuzugänge des Bundesligisten erstmals in Aktion.

DURCHKLICKEN: Hier sind die Eindrücke vom Trainingsauftakt 2018/2019 Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe Erstes öffentliches Training unter dem neuen-alten Trainer Ralf Rangnick am 9. Juli 2018. © Dirk Knofe

Anzeige

In den vergangenen Tagen wurde deutlich: Der neue-alte Coach Ralf Rangnick meint es mit einer Dreierkette in der Abwehr ernst – ließ diese Alternative im Training üben und wird sie sicher auch in Grimma testen.

Doch mit welchem Personal plant der 60-Jährige künftig in der Verteidigung? Auf der linken Außenbahn kann sich Neuzugang Marcelo Saracchi in Abwesenheit von Nationalspieler Marcel Halstenberg in der Vorbereitung empfehlen. Nordi Mukiele soll in der Innenverteidigung für Konkurrenz sorgen.

Die Dresse für die Saison 2018/2019 zum Durchklicken. JETZT! RB Leipzig präsentierte am 17. Juli 2018 auf dem Richard-Wagner-Platz seine neuen Trikots für die Saison 2018/2019. Auch Kevin Kampl und Marcel Halstenberg waren da. © Dirk Knofe Als Mitmachaktion konnten aus einer übergroßen Einkaufstasche Fanartikel geangelt werden. © Dirk Knofe RB Leipzig präsentierte seine neuen Trikots für die Saison 2018/19. Als Mitmachaktion konnten aus einer übergroßen Einkaufstasche Fanartikel geangelt werden. © Dirk Knofe RB Leipzig präsentierte am 17. Juli 2018 die neuen Trikots für die Saison 2018/2019. Auf dem Bild sind Kevin Kampl und Marcel Halstenberg zu sehen, die die neuen Trikots tragen. © Dirk Knofe RB Leipzig präsentierte auf dem Richard-Wagner-Platz die neuen Trikots für die Saison 2018/19. Auf dem Bild tragen Kevin Kampl und Marcel Halstenberg die neuen Trikots. © Dirk Knofe Kevin Kampl und Marcel Halstenberg hatten auf dem Richard-Wagner-Platz sichtlich Spaß, die neuen Trikots von RB Leipzig zu präsentierten. © Dirk Knofe Kevin Kampl und Marcel Halstenberg von RB Leipzig präsentierten auf dem Richard-Wagner-Platz die neuen Trikots für die neue Saison. © Dirk Knofe RB Leipzig präsentierte am 17. Juli 2018 auf dem Richard-Wagner-Platz seine neuen Trikots für die Saison 2018/2019. Kevin Kampl und Marcel Halstenberg waren ebenfalls da. © Dirk Knofe RB Leipzig präsentierte am 17. Juli 2018 seine neuen Trikots. Als Mitmachaktion konnten aus einer übergroßen Einkaufstasche Fanartikel geangelt werden. © Dirk Knofe RB Leipzig präsentierte am 17. Juli 2018 auf dem Richard-Wagner-Platz seine neuen Trikots für die Saison 2018/2019. Anhänger der Rasenballsportler nutzten die Gelegenheit, mit Spielern auf Tuchfüllung zu gehen. © Dirk Knofe Kevin Kampl und Marcel Halstenberg präsentierten auf dem Richard-Wagner-Platz ihre neuen Trikots für die Saison 2018/2019. © Dirk Knofe

Bei Stürmer Matheus Cunha dürfen die Fans gespannt sein, ob der Brasilianer das Fehlen einiger Offensivakteure zu seinen Gunsten nutzt. Neben den vier im Urlaub weilenden WM-Fahrern Timo Werner, Yussuf Poulsen, Emil Forsberg und Yvon Mvogo sind gegen Grimma Marcel Sabitzer und Halstenberg weiterhin nicht dabei. Nach langwierigen Verletzungen tasten sich beide aber wieder ans Mannschaftstraining heran, der Österreicher absolvierte in dieser Woche erste Übungen mit dem Team. Um den Kader beim Testkick aufzufüllen, werden einige Nachwuchsakteure auflaufen.

RB-Coach Rangnick lässt Standards üben: In ähnlichem Stil wie die Engländer und Franzosen bei der WM.

Der Bundesligist tritt die Partie in voller Belastung an, am Freitagvormittag findet noch eine Einheit am Cottaweg statt. Der Sechstligist aus Grimma, bei dem im Schnitt 100 Zuschauer bei Punktspielen zuschauen, freut sich auf ein Fußballfest. „Die 500 Sitzplätze waren schnell ausverkauft“, erzählt Vorstandsmitglied Daniel Kurzbach. Inzwischen sind 2500 Tickets weg. Am Freitagabend passen 4.999 Fans ins Stadion, Karten gibt es noch an der Tageskasse. Trotz des trockenen Sommers ist der Rasen in einem top Zustand, versichert Kurzbach und berichtet: „Sogar die Greenkeeper von RB Leipzig waren bei einem Meeting im Vorfeld begeistert.“

DURCHKLICKEN: Zu- und Abgänge von RB Leipzig Die folgenden Spieler sind neu im Kader von RB Leipzig für die Saison 2018/19. © PICTURE POINT Matheus Cunha kommt für 12 Millionen Euro vom FC Sion, Vertrag bis 2023. © RB Leipzig Nordi Mukiele: kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier; Vertrag bis 2023. © dpa Marcelo Saracchi: kommt von Club Atlético River Plate; Vertrag bis 2023. © PICTURE POINT/Leipzig info@fotoagentur-picture-point.de, 04107 Leipzig, Paul-Gruner Str. 62 Die folgenden Spieler stehen künftig nicht mehr im Kader von RB Leipzig. © PICTURE POINT Naby Keita: wechselt zum FC Liverpool. © imago/Eibner Agyemang Diawusie: wechselt zum FC Ingolstadt. © GEPA pictures Vitaly Janelt: seit Januar 2017 an den VfL Bochum ausgeliehen, wechselt endgültig nach Bochum. © GEPA pictures Dominik Kaiser wechselt nach Dänemark zu Bröndby IF. © Christian Modla Benno Schmitz: wechselt zum 1. FC Köln. © GEPA pictures Anthony Jung wechselt ebenfalls zu Bröndby IF. © Christian Modla Bernardo: wechselt zu Brighton & Hove Albion FC © GEPA Pictures Zsolt Kalmar: wechselt zum FC DAC 1904 Dunajská Streda © Christian Modla Elias Abouchabaka: wird für zwei Jahre an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. © GEPA pictures

Dank langjährigen Beziehungen zum Verein aus dem Muldental spielt RB Leipzig zum vierten Mal im Stadion des FC Grimma. Der Landesligist ist stolz, dass bereits einige Talente den Weg in die Nachwuchskader der Rasenballer geschafft haben. Die aktuellen Aushängeschilder heißen Moritz Schulze (U19 RBL) und Robin Spreitzer (U17 RBL sowie Jugend-Nationalspieler).

DURCHKLICKEN: Das ist das neue Betreuerteam von RB Leipzig RB Leipzigs neuer Cheftrainer heißt Ralf Rangnick. Sein Trainerteam steht auch schon fest: (v.l.) Co-Trainer und Videoanalyst Lars Kornetka, Co-Trainer Rober Klauß, Assistent Jesse Marsch, Cheftrainer Ralf Rangnick, Athletiktrainer Daniel Behlau, Torwarttrainer Frederik Gößling und Athletiktrainer Kai Kraft. © dpa Cheftrainer: Ralph Hasenhüttl und RB Leipzig haben sich nach der Saison 2017/18 getrennt. © 2018 Getty Images Nachfolger: RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick macht es noch mal selbst. Als Chefcoach wird er zusammen mit Jesse Marsch, Robert Krauß und Lars Kornetka die Roten Bullen betreuen. © GEPA pictures Assistent: Jesse Marsch von den New York Red Bulls wird an der Seite von Chefcoach Rangnick RB Leipzigs Herrenmannschaft trainieren. Bei den Roten Bullen unterschrieb der US-Amerikaner einen Zweijahresvertrag. © dpa Co-Trainer: Zsolt Löw wechselt zu Paris St. Germain. © dpa Nachfolger: Robert Klauß (r.) war bislang der Trainer von RB Leipzigs A-Junioren. Jetzt ist er Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Ralf Rangnick und Assistent Jesse Marsch (l.). © GEPA pictures Co-Trainer und Videoanalyst: Danny Röhl verbschiedet sich von RB Leipzig. © GEPA pictures Nachfolger: Lars Kornetka von Leverkusen ist neuer Co-Trainer und Videoanalyst der Roten Bullen. © 2017 Getty Images Athletiktrainer: Auch Nicklas Dietrich verlässt RB Leipzig. © GEPA pictures Nachfolger: RB Leipzig holt Daniel Behlau von Schalke 04 als neuen Athletiktrainer. © 2017 Getty Images Psychologe: Sascha Lense ist ab Juli Chefpsychologe bei der SG Dynamo Dresden. © GEPA pictures Nachfolger: Max Pelka (2.v.l.) aus dem Betreuerteam von RB Leipzigs U15 ist neues Chefpsychologe der Roten Bullen. © GEPA pictures Dolmetscherin und Integrationsbeauftragte Raquel Rosa verlässt RB Leipzig um sich ihrer Doktorarbeit zu widmen. © dpa Nachfolger: Jens Andrei wird Leiter der neugeschaffenen Abteilung „Integration und Bildung“. © imago/Sportfoto Rudel