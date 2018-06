Erster Torschütze bei der WM 2018: Wer ist Yuri Gazinskiy?

1978: Diese WM war hochpolitisch, weil bei Gastgeber Argentinien eine Militärdiktatur herrschte. Folterungen und Ermordungen waren an der Tagesordnung. DFB-Präsident Hermann Neuberger empfing während des Turniers einen Nazi-Propagandisten und verpflichtete die deutschen Spieler, Diktator Videla die Hand zu geben. Entsprechend fielen die Spieler dann politisch nur durch naive oder empathielose Aussagen auf, beispielsweise Berti Vogts und Manfred Kaltz. Der einzig sichtbare Protest gelang den Platzwarten. Im Gedenken an die vielen Verschwundenen strichen sie die unteren Enden der Torpfosten schwarz an und erklärten das zur "traditionellen Bemalung". So auch beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Polen (0:0) vor 67.000 Zuschauern in Buenos Aires. © imago/Sportfoto Rudel